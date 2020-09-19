ذي قار تستقبل زوار الاربعين القادمين من ميسان والبصرة

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت محافظة ذي قار طلائع الزائرين من محافظتي البصرة وميسان المتّجهين سيرا على الاقدام الى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين ...

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