رئيس لجنة الاربعين: الجانب العراقي لايسمح بدخول الزوار الى اراضيه

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الاربعين المركزية الايرانية " حسين ذوالفقاري " ان الحكومة العراقية لاتسمح بدخول الزائرين الى اراضيها وعلى محبي الامام الحسين (ع) عدم ا...

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