في أسبوع واحد..

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت السلطات قد ألزمت جميع المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة - صورة من إرشيف كوردستان 24

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