تعليق بريطاني على تغريدة لمسرور بارزاني: هذا ما تريده المملكة المتحدة

2020/09/19 | 11:56 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون في مقابلة سابقة مع كوردستان 24 - صورة إرشيفية

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