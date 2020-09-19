2020/09/19 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، قائمة بأسعار صرف الدولار ليوم السبت (19 ايلول 2020) في مكاتب الصيرفة ببغداد وعدد من المحافظات. بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,000

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

122,500

123,500

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البصرة

123,100

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الموصل

123,200

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السليمانية

123,150

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النجف

123,100

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كركوك

123,150

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ديالى

123,200

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كربلاء

123,100

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الكفاح إلى البصرة.. سعر صرف الدولار في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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