الكاظمي يواصل إعادة توزيع المناصب (الجزء الأول): تغييرات في القيادة العسكرية

2020/09/19 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضت حكومة الكاظمي الأشهر القليلة الماضية وهي تبني بهدوء مجموعة قادرة على تنفيذ هذه الأعمال، بناءً على المفهوم المثبَت بأن تقديم أمثلة على حسن السلوك والمهنية بين القيادة المدنية والعسكرية هو أسرع وسيلة لتسهيل الإصلاحات العاجلة

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