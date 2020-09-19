فرنسا تدين الانتهاكات العسكرية التركية وتؤكد استعدادها لدعم العراق لأداء دور محوري

2020/09/19 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت فرنسا الانتهاكات العسكرية التركية المستمرة في قصف مناطق شمالي العراق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع رئيس لجنة الصداقة العراقية الفرنسية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان جاك بريدي، حيث بحث الجانبان أهمّية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على المُستوى الاقتصاديّ، والسياسيّ.من جهته أبدى بريدي استعداد فرنسا لدعم العراق لأداء دور محوريّ بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده تتطلّع لإقامة علاقات قويّة وإستراتيجية مع العراق على المُستويات كافة.

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