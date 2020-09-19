بعد أن اعتذر “لكي لا تتأثر قرارته بمرضه”.. شاهد لحظة وداع الرئيس الياباني لمقر مجلس الوزراء

2020/09/19 | 11:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قبل ثلاثة أسابيع تقريباً أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته من منصبه لأسباب صحيحة.

ويعاني آبي، البالغ من العمر 65 عاما، التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، لكنه قال إن حالته ساءت في الفترة الأخيرة.

وقال آبي إنه خشي أن تتأثر قراراته كرئيس للوزراء بمرضه، واعتذر للشعب الياباني لعدم إتمام مدته.

ونشرت الصفحات اليابانية مقطع فيديو يُظهر لحظة وداع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لمقر مجلس الورزاء.

لحظة وداع رئيس الوزراء #الياباني السابق شينزو آبي لمقر مجلس الوزراء، بعد استقالته من منصبه لأسباب صحية 👏 #اليابان

pic.twitter.com/yJ06jX4cZD

— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) September 19, 2020

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