العراق يشيد مرافق صغيرة للبنية التحتية ويقدم الخدمات الأساسية

2020/09/19 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رينيه ليون سولانا […]

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