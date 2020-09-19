اعضاء ديمقراطيون : قاعدة امريكية ضخمة في تكساس تعيش ظروف سيئة جدا

2020/09/19 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …اكد ثمانية اعضاء ديمقراطيين من الكونغرس الامريكي ان قاعدة فورت هود العسكرية الضخمة في تكساس تعيش ظروف مثيرة للقلق بعد جولة في القاعدة والتحدث مع الجنود والعائلات التي تعيش هناك.ونقلت صحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن النائبة جاكي سبير قولها إن ” هناك قضايا ثقافية وسلامة خطيرة في هذه القاعدة يجب علينا معالجتها”، مضيفة ” لقد شهدنا ظروفا معيشية سيئة للجنود في الثكنات والأسر في المساكن الأساسية ، فضلاً عن ثقافة الخوف وتدني الروح المعنوية”.وقال النائب جيل سيسنيروس ، العضو المنتدب في كاليفورنيا “جئنا إلى هنا اليوم للحصول على إجابات ، لكنني أشعر أنه ليس لدينا هذه الإجابات فحسب ، بل لدينا الآن المزيد من الأسئلة”.وتابع التقرير انه “وطبقا للمشرعين فقد قتل 28 عسكريا في القاعدة هذا العام بضمنها ثمانية جنود قتلوا في حوادث وستة حالات انتحار وخمس جرائم قتل وحالتي وفاة مرتبطة بالمرض ” فيما بينت سبير أن “الروح المعنوية منخفضة وإيقاع المعركة مرتفع واشعر بالقلق للغاية بشأن الجنود هنا وعائلاتهم”.واوضح النائب الديمقراطي جايسون كرو قائلا إن ” الثكنات هي من أسوأ الثكنات التي رآها فقد صور أعشاش الدبابير في السلالم ، والستائر المتدلية في كل غرفة تقريبًا بها وفصل دراسي في الطابق السفلي به كراسي مفقودة الارجل “.واشار الى انه ” وعلى الصعيد العسكري هناك تحدٍ بحيث نركز على نقل قوتنا بينما ننسحب من العراق وأفغانستان ونغير في وجهة الجيش”.



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