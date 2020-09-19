ديالى تعلن تسجيل ٤٩ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٤ للكوادر الصحية

2020/09/19 | 12:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل٤٩ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ٤٤٥مسحة جديدة تبين بان ٥١منها موجبة اي مصابة بينها ٤ للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”١٠٨ حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى ٨٥٣٠حالة فيما حالات الشفاء بلغت ٧٩٨٧وحالات الوفاة ١٩٧حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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