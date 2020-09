درجال يتنقل الى المحافظات بطائرة خاصة

2020/09/19 | 12:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمحافظة المثنى على متن طائرة خاصة تابعة لوزارة النفط لبحث واقع الشباب والرياضة معمحافظها أحمد منفي جودة ومسؤولي القطاعين الشبابي والرياضي، والاطلاع على البنى التحتية، فضلا عن واقع الأندية الرياضيةومنتديات الشباب والرياضة.

