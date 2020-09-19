الكاظمي : حماية النساء المعنفات في العراق مهمة وطنية

2020/09/19 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان حماية النساء المعنفات في العراق مهمة وطنية “.

واوضح الكاظمي في كلمة له في المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة ، ان” مشروع قانون العنف الاسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في اطار الشد والجذب في البرلمان”.

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