الأسهم الأوروبية تهوي بسبب كورونا.. قطاع السفر هو الأسوأ !

2020/09/19 | 12:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية بإغلاق البورصات الأوروبية على تراجع أمس الجمعة بقيادة أسهم شركات السفر والبنوك وشركات السيارات الخسائر وتجدد المخاوف حيال التعافي الاقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، إذ هبط المؤشر الإسباني الذي تشكل أسهم البنوك ثقلا عليها 2.2%، وفقدت بورصتا فرنسا وإيطاليا أكثر من 1%، بحسب وكالة رويترز.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.7% بعد أن تراجعت أسهم كل من آي.سي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإيزي جيت وكارنيفال لتشغيل البواخر السياحية بما بين 8% و15% على خلفية تداول أحاديث عن جولة جديدة من إجراءات الإغلاق في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن تضاعف تقريبا عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ليبلغ ستة آلاف مصاب في يوم الجمعة.

قطاع السفر هو الأسوأ

وانخفض مؤشر البنوك 2.6 بالمئة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 مايو أيار وفي طريقه لمستويات متدنية غير مسبوقة، إذ تعهدت بنوك مركزية كبرى بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة، في حين يدرس بنك إنجلترا المركزي تقليص تكاليف الاقتراض إلى أقل من الصفر إذا دعت الحاجة.

ومع ذلك، سجل ستوكس 600 مكسبا أسبوعيا 0.2%، إذ أعلنت بعض شركات التجزئة الكبرى عن أرباح قوية في وقت سابق هذا الأسبوع وأنعشت صفقات نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي.

وكان قطاع السفر والترفيه الأسوأ أداء، إذ خسر 3.5%.

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