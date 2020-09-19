2020/09/19 | 12:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/وافق وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية.وذكر بيان للوزارة تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه؛ "حصلت موافقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون على إعادة فحص واستكمال جميع الطلبة المتقدمين للدورة 80 قوة جوية والذين لم يتم اكمال فحصهم بسبب ظروف جائحة كورونا".واوضحت الوزارة في بيانها؛ أنه "تم التنسيق مع مديرية الامور الطبية العسكرية لإكمال اجراءات الفحص الطبي وسيتم فحص المتقدمين للدورة المذكورة في مقر مركز طب الطيران في قيادة القوة الجوية ابتداءً من الاسبوع الحالي"، داعية "الطلاب الى التوجه لطبابة القوة الجوية لاكمال اجراءات الفحص".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع توافق على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع توافق على إعادة فحص واستكمال المتقدمين للدورة 80 قوة جوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).