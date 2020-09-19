نهاية حروب التحرر الوطني ومعناها - الفضل شلق

2020/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق السؤال لماذا انتهت حروب التحرر الوطني؟ وهل انتهت؟ وما معنى ذلك؟الجواب هو في انتهاء عهد الاستعمار القديم أو شكله، امتلأت يابسة الكرة الأرضية وجزرها بالدول.



صار عددها يقارب المئتين.



كلها تقريباً أعضاء في الأمم المتحدة.



لم يعد هناك دولة تحتل “دولة”، بالأحرى أرضاً خارج حدودها، إلا فيما يختص بمناطق متنازع عليها.



حق تقرير “المصير” الذي جاء به الرئيس ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى في مؤتمر ......





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