أزمات الرواية العراقية - علي جواد عبادة

2020/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_جواد_عبادة الرواية فنُ العصر الحديث ـــ أو هكذا أُريدَ لها ـــ ؛ لما تمتلكه من قدراتٍ هائلة في تمثيل المرجعيات الثقافية للشعوب ، والافصاح عن هُوياتها ، والسرد الروائي حاملٌ أمين للتحولات الفكرية التي تشهدها المجتمعات ، والروائي متأملٌ خلاقٌ للهزات التي تتعرضُ لها الجماعات والأفراد .



هذه السمات التي تتمتَّع بها الرواية حتَّمتْ على النقد تسويرها بهالةٍ مُضخَّمةٍ : فهي النوع الأدبي الأكثر تمثيلاً للطبقات البرجو ......





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