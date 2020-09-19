الوطنية المتعذرة والطور التكنولوجي؟/4 - عبدالامير الركابي

2020/09/19 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي تمارس الأحادية عملية نفي تاريخي ابتداء وتاسيسا للازدواج المجتمعي وعلى مستوى الدولة باعتمادها الكلي والقطعي للاحادية على انها "المجتمعية"، و "الحضارة"، وهي لاتتوانى عن ارتكاب أخطاء منهجية فاضحه دالة على القصور، من نوع رفضها المسبق لأي مظهر دال على الثنائية النوعية المجتمعية، واحالته في حال وجودمايدل عليه للنموذج الأحادي الموحي بالتشابه، مثل اعتماد مفهوم" الديمقراطية البدائية" ......





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