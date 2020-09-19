ضمن عمليات ضبط السلاح المنفلت.. اعتقال ثلاثة متهمين في طوزخرماتو وميسان

2020/09/19 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة اشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة في طوزخرماتو وميسان.





وذكرت الخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "استخبارات الفوج الرابع اللواء الثالث فرقة الرد السريع، القت القبض على متهم يحمل مسدس غير مرخص في قضاء طوز خرماتو ، فيما تمكن الفوج الثالث باللواء الأول في فرقة الرد السريع من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين ، الاول وفق المادة ٤ ارهاب ، الثاني وفق المادة ٢٨ ممنوعات بعملية نوعية ليلية بمحافظة ميسان".

وأوضحت ان "الاستخبارات ضبطت بحوزتهما اسلحة خفيفة غير مرخصة، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وفقاً للسياقات".

Mohameed

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