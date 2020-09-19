انطلاق عملية مداهمة وتفتيش في ديالى

2020/09/19 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عملية مداهمة وتفتيش في محافظة ديالى.





وذكرت الخلية في بيان انه "قيادة عمليات ديالى من خلال قوات مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، شرعت بمداهمة وتفتيش، زور نهر ديالى وقرى ومناطق " الدكات - ربع حبيب - ملا طيب - زور الكبيه - شيرك - تل منجل - القايه - علي سباهي - شيخ جراد".

واضافت ان "العملية جاءت بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير اوكارهم".

Mohameed

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