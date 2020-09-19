2020/09/19 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..شدد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، السبت، على ضرورة توسيع وتعضيد عمل لجنة مكافحة الفساد وإشراك هيئة النزاهة وان لا تكون هذه اللجنة موقتة، داعيا الى الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي في تداول اخبار الاعتقالات.وقال ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اي عمليات اعتقال تطال الفسادين يجب ان تنشر في الفضائية الرسمية والصحف الرسمية والابتعاد عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتقسيط ونشر الاخبار الكاذبة”.وأضاف أن “اهم خطوات لعمل هذه اللجنة لابد اطلاع الراي العام على مجريات الأحداث وحجم الفساد ومن هم الأشخاص”، مبينا أن “هناك مليارات الدولارات تمت سرقتها من قبل حيان الفساد لابد لهذه اللجنة استرجاع الأموال إلى خزينة الدولة”.وأوضح ذيبان وهو عضو في اللجنة المالية النيابية أن “عمليات اعتقال الفاسدين يجب ان تنشر في الفضائية الرسمية والصحف الرسمية كي يطلع الشعب العراقي عن السراق”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو للابتعاد عن مواقع التواصل في نشر اخبار اعتقالات مكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو للابتعاد عن مواقع التواصل في نشر اخبار اعتقالات مكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).