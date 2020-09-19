الإعلام الأمني: عمليات تفتيش واسعة النطاق في محافظتي نينوى وديالى

2020/09/19 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن الشروع بعمليات تفتيش في محافظتي نينوى وديالى لتعزيز الامن، بمشاركة قيادات من الحشد الشعبي والشرطة والجيش العراقي.



وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 ايلول 2020)، أن "قيادة عمليات نينوى شرعت من خلال قوات مشتركة من فرقة المشاة 14 وفرقة المشاة ١٦ وقيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى ومديرية شرطة نينوى بواجب تفتيش وتطهير جزيرة كنعوص للقضاء على باقي عصابات داعش الإرهابية وتدمير اوكارهم ولتعزيز الأمن والاستقرار".

وقالت الخلية في بيان اخر، أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية وتدمير اوكارهم، شرعت قيادة عمليات ديالى من خلال قوات مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة عمليات ديالى بمداهمة وتفتيش، زور نهر ديالى وقرى ومناطق الدكات - ربع حبيب - ملا طيب - زور الكبيه - شيرك - تل منجل - القايه - علي سباهي - شيخ جراد"

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