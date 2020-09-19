"مشكلة خطيرة" تعيق السيطرة على وباء كورونا حتى بعد تطوير اللقاح

2020/09/19 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مشكلة ستعيق عملية السيطرة على فيروس كورونا، حتى بعد تطوير لقاح للفيروس، وهي كيفية نقل لقاح كورونا إلى مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ على درجة حرارته الباردة جداً.

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