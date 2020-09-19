2020/09/19 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية برهم صالح: 🔴 ضمان حقوق المرأة هو ضمان لحقوق المجتمع العراقي.🔴 الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر ارادة جدية لأجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح 🔴 يجب عدم التراخي في محاسبةِ الفاسدين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح في اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة: حقوق المرأة هو الضمان لحقوق المجتمع العراقي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح في اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة: حقوق المرأة هو الضمان لحقوق المجتمع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).