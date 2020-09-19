بسبب زيارة الأربعينية.. التربية تحدد موعداً جديداً لامتحانات الدور الثاني

2020/09/19 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت موافقتها على تحديد موعد جديد لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “حصلت موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي، على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم، موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني وذلك بسبب زيارة الأربعينية”.

وستكون الامتحانات خاصة بالمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020″.

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