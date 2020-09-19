2020/09/19 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..حددت وزارة التربية، اليوم السبت، موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “حصلت موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي ، على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم ، موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020 ، وذلك بسبب الزيارة الاربعينية”.وكانت وزارة التربية ، حددت سابقا الـ10 من شهر تشرين الأول المقبل ، موعدا لإجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية ، للعام الدراسي 2019 – 2020 .



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعدا جديداً لامتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).