2020/09/19 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

يتحدى فريق الشرطة الإرهاق الذي يعاني منه لاعبيه بعد خوضهم مباراتين في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.

وقال المدرب المساعد للفريق حيدر نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعبين يتحدون الإرهاق في استعداداتهم لمواجهة استقلال طهران يوم غد الاحد”.

وأوضح انه “رغم الإرهاق، إلا ان اللاعبين عازمون على بذل قصارى جهدهم من اجل تحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل من البطولة”.

وأضاف ان “اليوم سيشهد اخر وحدة تدريبية تحضيراً للقاء استقلال طهران وسنفتقد لخدمات محمد قاسم الذي يعاني من الإصابة”.

يذكر أن الشرطة خاض مباراتين امام الأهلي السعودي يومي الاثنين والخميس.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتحدى الإرهاق في استعداداه لمواجهة استقلال طهران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتحدى الإرهاق في استعداداه لمواجهة استقلال طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).