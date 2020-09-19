مصدر مطلع: اعتقال مدراء 4 مصارف في 3 محافظات مختلفة

2020/09/19 | 12:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم السبت (19/9/2020)، باعتقال عدد من مدراء المصرف الزراعي، في ثلاثة محافظات.وقال المصدر : ان “لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، اعتقلت 4 مدراء في المصرف الزراعي بعد تحقيقات مع مدير المصرف”.وأوضح ان … Readmore

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