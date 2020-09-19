التربية تحدد 12 من تشرين الأول موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية

2020/09/19 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصلت موافقة وزير التربية ، علي حميد الدليمي ، على تحديد يوم الأثنين الموافق الـ12 من تشرين الأول القادم ، موعداً جديداً لأداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2019-2020 ، وذلك بسبب زيارة الاربعينية .

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