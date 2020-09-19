الخزاعي توجه سؤالين نيابيين للكاظمي وتطالب بتحديد موعد نهائي لارسال البرنامج الحكومي

2020/09/19 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجهت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، السبت، سؤالين نيابيين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت الخزاعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تجاوزت حكومة الكاظمي مدة الـ ١٠٠ يوما كما درجت عليه العادة في الحكومات العراقية السابقة دون ارسال البرنامج الحكومي لحكومته ، وهو ما يعد اخلالا بالواجبات الحكومية تجاه مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي على بنود وفقرات البرنامج الحكومي والتأكد من سير السياسات الحكومية ضمن البرنامج الحكومي المعتمد وبالتوقيتات الزمنية المحددة في البرنامج”.وأضافت الخزاعي أن “البرنامج الحكومي يجب أن يرسل الى مجلس النواب قبيل ارسال الموازنة الاتحادية، لأجل مطابقة بنود الموازنة الاتحادية مع البرنامج الحكومي، والتأكد من انسجام وتناسق بنود وفقرات الموازنة الاتحادية مع الاطر والاهداف العامة والتفصيلية للبرنامج الحكومي لمصطفى الكاظمي”.وأوضحت انه “وبخلاف ذلك فإنه لا يمكن تمرير الموازنة الاتحادية او منح قروض جديدة دون خطة وبرنامج قابل للتنفيذ وتحت مظلة رقابة مجلس النواب”.وختمت الخزاعي بالسؤال عن “سبب عدم تقديم السيد الكاظمي البرنامج الحكومي المفصل لغاية الان؟ وما هو موعد ارسال البرنامج الحكومي المفصل الى مجلس النواب؟”.



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