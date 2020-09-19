عاجل: مصادر تتحدث عن اعتقال مدراء اربعة فروع تابعة للمصرف الزراعي العراقي بتهم الفساد

2020/09/19 | 12:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/افادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأن لجنة مكافحة الفساد قامت باعتقال عدد من مدراء فروع المصرف الزراعي العراقي.وأخبرت المصادر أن اللجنة قامت باعتقال مدراء فروع المصرف الزراعي في الرمادي و الفلوجة و ابوغريب وصلاح الدين".واضافت المصادر، أن عملية الاعتقال جاءت بعد اعترافات مهمة ادلى بها مدير المصرف الزراعي احمد خضير الذي اعتقل في وقت سابق.موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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