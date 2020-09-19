وزارة الصحة: منح وثائق خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية الاسبوع المقبل

2020/09/19 | 12:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة

لقد حرصت وزارة الصحة على القيام بواجباتها الوطنية للحفاظ على حياة المواطنين في اصعب الظروف والتحديات كما في جائحة كورونا مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع الى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم.

لقد تابعت وزارتنا بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات، ولغرض ايضاح الصورة امام الجميع و تفويت الفرصة على ذوي الاغراض غير النبيلة و غير المشروعة، نعرض الحقائق التالية:

١- استكملت دائرة التخطيط في وزارة الصحة اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

٢- تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة.

٣- تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.

٤- تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين.

٥- تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية.

تهيب الوزارة بكافة ابنائها الابطال الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة.

وزارة الصحة والبيئة

السبت ١٩ أيلول ٢٠٢٠

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