سوق العراق للأوراق المالية: انخفاض في الأسهم المتداولة

2020/09/19 | 12:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية اليوم السبت انخفاض عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد تقرير السوق بأن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 44 شركة منها 35 في السوق النظامي و9 في السوق الثانوي من أصل 105 شركة مدرجة في السوق”.

وأشار إلى أن “عدد الأسهم المتداولة بلغت 8.159 مليار سهم بانخفاض بلغ 81.3% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 7.422 مليار دينار بانخفاض بلغ 59.4% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 1942 صفقة”.

وأضاف “مؤشر الأسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 483.38 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.7% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه”.

وبلغت أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي 2.761 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.781 مليار دينار، في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 934 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 539 مليون دينار .

وينظم سوق العراق للأوراق المالية خمس جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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