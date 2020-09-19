شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]8 - إبراهيم جركس

2020/09/19 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس شرح كتاب فريدريك نيتشه[هكذا تكلّم زرادشت]8ديباجة زرادشت[8] وبعد أن خاطب زراشت قلبه بهذا الكلام، حَمَلَ الجثّة فوق ظهره وانطلق.



ولم يَسِر مائة خطوة حتى تسلّل إلى جانبه شخص وهمس في أذُنِهِ _وإذ ذلك المتحدّث إليه ليس أحداً آخر سوى مهرّج القلعة!_ ((ارحَل عن هذه المدينة يازرادشت)) قال له ((كثيرون هم الحاقدون عليك هنا.



يحقد عليك أهل الصلاح والعدل، ويدعونكَ عدوّهم والمُستَهزئ بهم، ويحقد عليك ......





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