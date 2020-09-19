مرجعية النجف تبارك حكومة مصطفى الكاظمي

2020/09/19 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي لا يحتاج اي عراقي الى جهد للوقوف على الاسباب التي تدعو المرجعية الدينية الى تقديم الدعم والاسناد للحكومات العراقية المتعاقبة التي نصبها الاحتلال.فالمرجعية قد رحبت بالمحتل عن...أكمل القراءة ←

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