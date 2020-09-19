بمناسبة بدء الحملة الوطنية لاصطياد الزوري

2020/09/19 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لعلّ أسوء ما جاءت به العملية السياسية التي أعقبت زوال الديكتاتورية , هو توّلي مواقع المسؤولية العليا في الدولة اشخاصا ليسوا مؤهلين للقيادة , بل يفتقدوا لأبسط المؤهلات...أكمل القراءة ←

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