2020/09/19 | 12:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة عن استقبال مساعدات غذائية مادة (الطحين) محملة على شاحنات مقدمة من جمهورية العراق الى دولة لبنان الشقيقة تقدر حمولتها (13300)الف طن حوالي (200)الف كيس من مادة الطحين لغرض شحنها عبر الميناء لتصل إلى وجهتها الأخيرة ، تعبيراً عن التضامن الأخوي العربي والوقوف مع دولة لبنان في ازمتها الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارسال مساعدات غذائية أكثر من (13000) الف طن من مادة الطحين إلى لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارسال مساعدات غذائية أكثر من (13000) الف طن من مادة الطحين إلى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).