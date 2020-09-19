نائب: الإقليم سوف لن يتعاون مع عمليات القبض بحق المتهمين بالفساد

2020/09/19 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

رجح النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , السبت , ان إقليم كردستان سوف لن يقدم الدعم الكامل للجهات التي لديها أوامر قبض قضائية صادرة عن لجنة مكافحة الفساد مع جميع الأسماء رغم ان القرارات القضائية اتحادية ويجب سريانها بجميع انحاء البلاد , مبينا انه لحد الان سرية تنفيذ أوامر القبض وغير معلومة وان أماكن الاحتجاز لم يعلن عنها لحد الان .

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مواد الدستور والقوانين اكدت على ان السلطة القضائية الاتحادية لها العلوية في تنفيذ أبا من قراراتها واحكامها وامرمر القبض التي تصدرها سارية وواجبة على كل السلطات في البلاد سواء كانت بالمحافظات او الإقليم , الا اننا لدينا تجارب سابقة بان حكومة الإقليم لم تنفذ جميع تلك الأوامر حيث بات الإقليم مكان امن للمطلوبين ” .

وأضاف ان ” الأوامر القضائية الصادة من الجهة القضائية بحسب طلب لجنة مكافحة الفساد المشكلة مؤخرا سوف لن تنفذ جميعها رغم اعلان المركز والاقليم التعاون في مجال تسليم المطلوبين للقضاء ” .

من جهة أخرى اكد البلداوي انه “رغم اعلان اللجنة بان جهاز مكافحة الإرهاب هو الجهة المنفذه لاوامر القبض على المشتبه بهم بملفات فساد الا ان عمليات القبض مازالت غامضة وحتى ان أماكن الاحتجاز مازالت غير معلومة ” .



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