العراق يرسل آلاف الاطنان من مادة الطحين إلى لبنان عبر ميناء أم قصر الجنوبي

2020/09/19 | 13:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، اليوم السبت، عن استقبال مساعدات غذائية مادة (الطحين) محملة على شاحنات مقدمة من جمهورية العراق الى لبنان .وذكر بيان للهيأة أن الحمولات تقدر بـ(13300) ألف طن حوالي (200) الف كيس من مادة الطحين لغرض شحنها عبر الميناء لتصل إلى وجهتها الأخيرة.واشار البيان أن هذه المساعدت تأتي "تعبيراً عن التضامن الأخوي العربي والوقوف مع دولة لبنان في ازمتها الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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