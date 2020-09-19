العراق يرسل اكثر من 13 الف طن من الطحين الى لبنان

2020/09/19 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ارسال مساعدات غذائية أكثر من(13000) طن من مادة الطحين إلى دولة لبنان عبر منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.





وبينت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة عن "استقبال مساعدات غذائية مادة (الطحين) محملة على شاحنات مقدمة من جمهورية العراق الى دولة لبنان الشقيقة تقدر حمولتها (13300) الف طن حوالي (200) الف كيس من مادة الطحين لغرض شحنها عبر الميناء لتصل إلى وجهتها الأخيرة ، تعبيراً عن التضامن الأخوي العربي والوقوف مع دولة لبنان في ازمتها الاقتصادية والكارثة الإنسانية التي حلت بهم بعد فاجعة انفجارات ميناء بيروت".

Mohameed

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