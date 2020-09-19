هل سمعتكم او قرأتم عن مستعمر اكثر جورآ من الاستعمار الفارسي للعراق ؟

2020/09/19 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي القريشي بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ أصبح النفط سلعه مباحه لدولة الاحتلال الأمريكي – الايراني التي سيطرت على حقول النفط العراقية بالكاملوجاءت شركات صينية وروسيه وهولندية تعمل على استخراج...أكمل القراءة ←

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