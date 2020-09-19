كي لاتتحول الخطوة الجريئة بملاحقة الفاسدين الى اجراء..فالصو !

2020/09/19 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:احمد الحاج الكل في العراق يكاد يتفق على ان اجراءات مطاردة الفاسدين والمفسدين في الارض وملاحقتهم والقبض على بعضهم ولأول مرة منذ 17 عاما في حقبة هي الاسوأ بتأريخ بلاد...أكمل القراءة ←

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