2020/09/19 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على رجل أثناء محاولته تسلق أعلى برج في العاصمة باريس.

ويعد برج مونبارناس واحدا من أعلى ناطحات السحاب فى العاصمة باريس، ويبلغ طوله نحو 209 أمتار، بيدين عاريتين ودون أى وسيلة من وسائل الحماية والأمان.

Sinon y a un type qui est en train de grimper la tour Montparnasse (sans corde évidemment) @20Minutes pic.twitter.com/CjwGDgLVzB

— Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) September 18, 2020

وحاول الرجل مساء الجمعة تسلق برج “مونتبارناس” الذى يقع فى الدائرة رقم 15 بالعاصمة باريس، دون أى أدوات للحماية والتأمين، ووفقا لموقع france bleu

وأشار إلى أن “رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه واعتقاله عقب إنزاله بحبال من أعلى البرج، بعد أن تمكن الرجل من تسلق نصف البرج”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الشرطة الفرنسية تقبض على رجل تسلق أعلى برج في باريس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الشرطة الفرنسية تقبض على رجل تسلق أعلى برج في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).