أعراس الثعالب - 4 - - ربيع نعيم مهدي

2020/09/19 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي ملاحظة: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(29)ما ان اكتملت مهمة طاهر يحيى باعتقال الشيوعين في معسكر الرشيد حتى اجتمع بعددٍ من الضباط الذين لا زالوا مترددين في الالتحاق بالثورة.- سأتحدث معكم بصراحة..



لسنا وطنيين، الثورة التي قمنا بها لإنهاء الحكم الملكي كانت بإرادة بريطانية، والسبب، ان نوري السعيد أدرك ان امريكا بعد الحرب العالمية بدأت بسحب البساط من تحت اق ......





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