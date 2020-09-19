وكالة الاستخبارات: القبض على ارهابيين يعملان آمرين بداعش في الأنبار

2020/09/19 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على "آمرين لداعش" يعملان لما يسمى قاطع الرمادي في الأنبار.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت، أن "الإرهابيين يعملان آمرين في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار تحت كنى ابو عز الدين، وابو محمود، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".واوضح، أن "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا في نيتهم تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا قد هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل".





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