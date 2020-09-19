الصحة تصدر بيانا بشأن اضراب ملاكاتها وموظفيها

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت وزارة الصحة العراقية، السبت ، ملاكاتها وموظفيها الى العودة للعمل، معتبرة اضرابهم "مخالفة قانونية".

وقالت الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (19/9/2020) "لقد حرصت وزارة الصحة، على القيام بواجباتها الوطنية، للحفاظ على حياة المواطنين في اصعب الظروف والتحديات، كما في جائحة كورونا، مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع الى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم".

واضافت الوزارة انها "تابعت بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات، ولغرض ايضاح الصورة امام الجميع و تفويت الفرصة على ذوي الاغراض غير النبيلة و غير المشروعة، نعرض الحقائق التالية:

1- استكملت دائرة التخطيط في وزارة الصحة اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم.

2- تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب.

3- تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء.

4- تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين.

5- تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية.

واهابت الوزارة بموظفيها "الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة".

وكان أطباء مقيمون، اكدوا السبت، انهم سينفذون اليوم إضرابا شاملا في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار.

وقال احد ممثلي الاضراب، الدكتور علاء كاسب، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية اليوم، 19 أيلول 2020، إن "وزير الصحة والبيئة حسن التميمي والنائب جواد الموسوي، وعدا بتلبية مطالبنا خلال اسبوع فأوقفنا اضرابا مزمعا، وعدنا إلى أعمالنا في المستشفيات لنثبت اننا دعاة للحقوق لا للفوضى"، مبينا أن "المدة انقضت ولم نحصل على استجابة لمطالبنا."

وأضاف ان "الطبيب يمنع من الحصول على وثيقة تخرجه من كليات الطب بحجة الحاجة فضلا عن سرقة قانون التدرج سنين طويلة"، مؤكدا ان "الأطباء المقيمين خرجوا باحتجاجات سلمية وطالبوا بحقوقهم بكل الطرق القانونية والادارية من دون نتيجة".





وتابع، "اجبرنا على تعليق عملنا جزئياً في الاسبوع الماضي واليوم سنعلق عملنا بصورة تشمل جميع الردهات ولأمد مفتوح حتى تحصيل الحقوق"، مطالبا بتشكيل لجنة فورية برئاسة رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والتعليم العالي وممثل عن الاطباء الشباب وترك ما يسمى تبادل اللوم بين الوزارات.

وأشار إلى " اننا سننسحب الساعة الثامنة صباحا من جميع الردهات من دون استثناء ولأمد مفتوح حتى تحقيق المطالب"، موضحا أن أطباء بغداد سيشاركون بنسبة 100 بالمئة بينما ستكون بنسب متفاوتة في بقية المحافظات ما عدا ديالى والأنبار.





فيما أفاد الناطق باسم نقابة الاطباء العراقيين، جاسم العزاوي، بأن النقابة تؤيد مطالب الأطباء وترافض التعليق والاضراب، الذي سيضر المرضى، على حد قوله.

أما مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية، صفاء مسلم التميمي، فقد بينت أن الاطباء المقيمين يمثلون "خط الصد الاول لمكافحة جائحة كورونا" لعملهم ساعات طويلة في التصدي للفيروس والتعرض لمخاطر الاصابة به.

وأشارت إلى وقوفها مع مطالبهم باطلاق وثائق التخرج، مبينة أن تنفيذ هذه المطالب ليس متعلقا بوزارة الصحة وإنما بالتعليم العالي.

وأضافت أن الاضراب أو التعليق سيشمل "الردهات الباردة" فقط لان واجب الطبيب انساني وانا معهم اذا كان مطلبهم قانونيا سواء من ناحية منح الوثائق وتوزيع الوجبات وتكملة التدرج الطبي، لافتة إلى أنه خلال استضافة اللجنة لوزير الصحة والبيئة قال: إن الوزارة ماضية في استحصال الموافقات القانونية والاجراءات الرسمية لغرض منحهم الوثائق ولا يوجد لديها أي مانع.

وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بيانا يتوافق مع مطالب الأطباء المقيمين ومن أبرز ما جاء فيه أنها استحصلت الموافقات لتعيين كل المشمولين بالقانون رقم 6 لسنة 2000 والتعديل الثالث الخاص بالمهن الصحية الساندة، فضلا عن امتيازات أخرى تلبي المطالب.

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