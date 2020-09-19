2020/09/19 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكهرباء تعلن صرف رواتب الأجور والعقود لغاية الشهر الثالث: الأشهر المتبقية بعد الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكهرباء تعلن صرف رواتب الأجور والعقود لغاية الشهر الثالث: الأشهر المتبقية بعد الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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