المالية النيابية: الحكومة صادقت على قانون الموازنة ولم ترسله حتى الآن

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (19 أيلول 2020)، أن الحكومة صادقت على قانون موازنة العام الحالي 2020، ولم ترسله إلى حتى الآن.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اللجنة وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "إشارة إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ليوم الاثنين الموافق 14 أيلول 2020، والتي تم فيها المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020، تؤكد اللجنة عدم إرسال مجلس الوزراء للموازنة لغاية الآن".

وبحسب الوثيقة، حثت اللجنة، "الحكومة على الإسراع في إرسالها لغرض التصويت عليها لما فيها من فقرات تخدم كافة شرائح الشعب".

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