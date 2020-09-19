الكاظمي: سنعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في العراق لانصافها /موسع

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان الحكومة ستعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في العراق لانصاف المرأة.وقال الكاظمي في كلمة بالمؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في مكتب رئيس تحالف /عراقيون/ عمار الحكيم، وتلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منها "نتشرّف بأن نكون في موقع الإنصاف للمرأة أينما كانت، وننحني أمام عطائها وتفانيها أماً وأختاً وزوجة وابنة، عاملة في كل مجالات الحياة قامة بقامة مع الرجال، ومربية للأجيال ، ومؤسسة للقيم الروحية والإنسانية العليا، وحامية للمُثل والأخلاقيات العليا".واضاف "عندما نقول العنف ضد المرأة نشعر بالخجل كرجال وكمسؤولين أيضاً"، متسائلا "من ذا الذي يعنّف مَنْ كرّمها الله بكتبه السماوية، ومَنْ يسمح لنفسه بأن يهين كرامة من كرّمها تأريخ البشرية واعترف بأنها عمود الحياة ومصنعها وعنصر البناء فيها".واضاف " لايمكننا أن ننكر أن حماية النساء المعنَّفات في العراق على كل المستويات مهمة غير مكتملة"، لافتا الى "اننا مازلنا بحاجة الى المزيد من الإنصاف قبل أن نقول إننا منحنا المرأة ماتستحق في مجتمعنا".وتابع ان "مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي قُدّم اخيراً الى البرلمان مازال ينال الشدّ والجذب"، متسائلا "لماذا يقف من يقف عائقاً تحت أي مبرر أمام إنصاف المرأة ومنحها ماتستحق والتعاطي معها كنصف حقيقي في المجتمع وأكثر؟".واكد الكاظمي ان "المرأة نصف المجتمع في الخطابات الرنانة و ليس في القوانين، وهي نصف المجتمع في التصريحات الصحفية ولكن ليس في الممارسة الأخلاقية ونصف المجتمع في قصائد الشعر، ولكن ليس حتى في منزلها"، مشيرا الى انه "ليس من باب التمييز بل كواقع حال عندما نقول إن المرأة العراقية صانت مجتمعنا ..



رعتنا في الحروب الطاحنة المجنونة ..



وصانت سقوف منازلنا في الحصار .



وساندت الوحدة الوطنية أمام انفلات الطائفية .



ومازالت تدعم العراق وطنا وبيتاً وأرضا تأريخية رغم كل التحديات".وتابع"لا أشك لحظة أن نسب دعم الدولة ورفض العنف والدفاع عن وحدة العراق ورفض السلاح المنفلت تشمل الغالبية العظمى من نساء العراق وأكثر من الرجال بكثير"، موضحا انه "مع كل تحدياتنا، مازلنا نفتخر بمستوى وعي كبير لدى المرأة العراقية، نفتخر بأن بيننا وزيرات ونائبات ومسؤولات في الدولة، ونفتخر بأي تقدم يتحقق على طريق منح المرأة كامل حقوقها .



وعلينا أن نعمل جميعاً كمؤمنين بهذه الحقوق على دفعها ودعمها في كل مكان لتصبح جزءاً من الهوية العراقية".وتابع الكاظمي ان "الحكومة داعمة لهذا المسعى، وستكون مع أي جهد في هذا الاتجاه، ونحن متواصلون على كل المستويات من أجل ذلك"، لافتا الى "اننا سنعلن عن تشكيل المجلس الأعلى للمرأة في العراق الذي سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم نخباً، نماذج مضيئة من النساء العراقيات، ليتصدى بدوره الى مهمة إنصاف المرأة العراقية على كل المستويات وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز"./انتهى10

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