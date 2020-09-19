وكالة الاستخبارات تعلن القبض على آمري ما يسمى قاطع الرمادي في الأنبار

2020/09/19 | 13:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات، عن القبض على آمري ما يسمى قاطع الرمادي في الأنبار.وقالت الوكالة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية القت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".واضافت ان "الارهابيين عملا آمرين في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار تحت كنى ابو عز الدين، وابو محمود، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".وتابعت "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا في نيتهم تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا قد هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير"./انتهى10

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